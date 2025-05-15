В Минобороны сообщили об уничтожении катера ВСУ в Черном море

Минобороны: Уничтожен безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря

В акватории Черного моря уничтожен катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, безэкипажный катер был уничтожен силами Черноморского флота.

Кроме того, за минувшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине российские средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские военные также нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149-ти районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Ранее сообщалось, что число запущенных ночью на Россию украинских беспилотников резко снизилось. В ночь на четверг, 15 мая, над российскими регионами сбили два дрона.