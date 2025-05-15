Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 15 мая 2025Россия

В Минобороны сообщили об уничтожении катера ВСУ в Черном море

Минобороны: Уничтожен безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: rg.ru

В акватории Черного моря уничтожен катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, безэкипажный катер был уничтожен силами Черноморского флота.

Кроме того, за минувшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине российские средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские военные также нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149-ти районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Ранее сообщалось, что число запущенных ночью на Россию украинских беспилотников резко снизилось. В ночь на четверг, 15 мая, над российскими регионами сбили два дрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Первоклассница установила рекорд России по отжиманиям

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости