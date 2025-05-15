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14:53, 15 мая 2025Силовые структуры

В Москве мужчина сломал сожительнице кисть детским зимним ботинком

Москвичка подала в суд на экс-сожителя, который сломал ей кисть детским ботинком
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Москвы Карина А. подала в суд на бывшего сожителя, который сломал ей кисть детским зимним ботинком. Россиянин вину не признает, при этом по делу уже назначили шесть экспертиз, передает портал «Страсти».

В беседе с изданием москвичка призналась, что неоднократно испытывала на себе вспышки агрессии со стороны экс-возлюбленного и его матери. По словам женщины, 1 апреля 2023 года мужчина напал на нее с детским ботинком и сломал ей кисть.

«1 апреля 2023 года между нами произошла ссора, он, как и всегда, распускал руки, кинулся на ребенка с криком: "Зачем ты родился?!" Хотел его швырнуть из коляски, его мама встала между нами и держала меня за запястья. Он замахнулся и стукнул меня зимним ботинком ребенка по левой кисти руки. Рука сразу онемела, я поняла, что у меня перелом, и вызвала скорую помощь», — рассказала россиянка.

В больнице ей диагностировали перелом четвертой пястной кости левой кисти. После этого пострадавшая забрала ребенка и ушла от сожителя. Она подала на него в суд. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что удар, нанесенный женщине тупым предметом, классифицируется как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в городе Кемерово подросток расправился с сожителем матери. Мужчину нашли с ножевыми ранениями.

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