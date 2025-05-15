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22:43, 15 мая 2025Бывший СССР

В Раде назвали террористом члена украинской делегации

Депутат Дмитрук: Член украинской делегации в Стамбуле Поклад — террорист
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Член украинской делегации в Стамбуле, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад — террорист. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрик в своем Telegram-канале.

«Член украинской переговорной группы Александр Поклад — террорист и убийца, который уже ранее предлагал 250 000 долларов за мою голову и до сих пор ищет возможность меня убить», — написал Дмитрук, приложив фрагмент видео украинской журналистки Дианы Панченко об угрозах депутату.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.

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