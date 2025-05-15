В России изъяли миллионы литров нелегального алкоголя

РАТК: В 2024 году в России изъяли 10 миллионов литров нелегального алкоголя

В 2024 году в России изъяли 10 миллионов литров нелегального алкоголя. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками сообщает РИА Новости.

По словам замруководителя ведомства Юрия Васильченко, совместно с правоохранительными органами они изъяли более 10 миллионов литров нелегальной продукции для ее последующего уничтожения.

«Изъято 253 единицы основного технологического оборудования, применяемого для производства нелегальной продукции», — добавил он.

В рамках Всероссийского форума институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики Васильченко напомнил, что концепция сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года предусматривает противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции и является основным и приоритетным направлением деятельности ведомства.

В декабре 2024 года за производителями нелегального алкоголя в России начали следить из космоса. Проверяющие органы с помощью спутников вычисляют предприятия, где разливается паленая водка. Надзорные органы будут использовать данные, полученные с помощью дистанционного зондирования Земли, — колебания выбросов тепла от зданий, наличие дыма и передвижения железнодорожного и грузового транспорта рядом со зданиями.