Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:12, 15 мая 2025Экономика

В России изъяли миллионы литров нелегального алкоголя

РАТК: В 2024 году в России изъяли 10 миллионов литров нелегального алкоголя
Вячеслав Агапов

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В 2024 году в России изъяли 10 миллионов литров нелегального алкоголя. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками сообщает РИА Новости.

По словам замруководителя ведомства Юрия Васильченко, совместно с правоохранительными органами они изъяли более 10 миллионов литров нелегальной продукции для ее последующего уничтожения.

«Изъято 253 единицы основного технологического оборудования, применяемого для производства нелегальной продукции», — добавил он.

В рамках Всероссийского форума институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики Васильченко напомнил, что концепция сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года предусматривает противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции и является основным и приоритетным направлением деятельности ведомства.

В декабре 2024 года за производителями нелегального алкоголя в России начали следить из космоса. Проверяющие органы с помощью спутников вычисляют предприятия, где разливается паленая водка. Надзорные органы будут использовать данные, полученные с помощью дистанционного зондирования Земли, — колебания выбросов тепла от зданий, наличие дыма и передвижения железнодорожного и грузового транспорта рядом со зданиями.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский не станет участвовать в переговорах с Россией

    Российский фигурист-чемпион пожаловался на завышенные оценки на Гран-при страны

    Зеленский выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций

    В России изъяли миллионы литров нелегального алкоголя

    Мэр Новочеркасска оказался в СИЗО по уголовному делу

    В российском городе запретили продажу алкоголя из-за исламского форума

    Эрдоган раскрыл детали переговоров с Зеленским

    В России признали нежелательной организацию из Эстонии за поддержку идеи ЛГБТ

    Зеленский назвал главный вопрос переговоров в Стамбуле

    Зеленский подтвердил отправку делегации на переговоры в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости