В России признали нежелательной организацию из Эстонии за поддержку идеи ЛГБТ

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию из Эстонии за идеи ЛГБТ

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны организации Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity (Эстония). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Некоммерческое объединение, расположенное в Таллине, было зарегистрировано в 2013 году. Организация объединяет 97 юридических и физических лиц из 20 стран мира, которые открыто поддерживают идеи ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Ее деятельность ориентирована на русскоязычное население Восточной Европы и Центральной Азии.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что организация выступает в поддержку участников ЛГБТ-движения и популяризирует его идеи, осуждает решение Верховного суда России о признании его экстремистским, отрицает запрет на пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола.

13 мая сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации из США International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani.