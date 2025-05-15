Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 15 мая 2025Силовые структуры

В России признали нежелательной организацию из Эстонии за поддержку идеи ЛГБТ

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию из Эстонии за идеи ЛГБТ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Koromyslova / Shutterstock / Fotodom

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны организации Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity (Эстония). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Некоммерческое объединение, расположенное в Таллине, было зарегистрировано в 2013 году. Организация объединяет 97 юридических и физических лиц из 20 стран мира, которые открыто поддерживают идеи ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Ее деятельность ориентирована на русскоязычное население Восточной Европы и Центральной Азии.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что организация выступает в поддержку участников ЛГБТ-движения и популяризирует его идеи, осуждает решение Верховного суда России о признании его экстремистским, отрицает запрет на пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола.

13 мая сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации из США International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский не станет участвовать в переговорах с Россией

    Российский фигурист-чемпион пожаловался на завышенные оценки на Гран-при страны

    Зеленский выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций

    В России изъяли миллионы литров нелегального алкоголя

    Мэр Новочеркасска оказался в СИЗО по уголовному делу

    В российском городе запретили продажу алкоголя из-за исламского форума

    Эрдоган раскрыл детали переговоров с Зеленским

    В России признали нежелательной организацию из Эстонии за поддержку идеи ЛГБТ

    Зеленский назвал главный вопрос переговоров в Стамбуле

    Зеленский подтвердил отправку делегации на переговоры в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости