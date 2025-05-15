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08:17, 15 мая 2025Россия

В России учительницу уволили из-за поставленного ею к 9 Мая спектакля

В Саратове учительницу уволили, обвинив в пропаганде нацизма перед 9 Мая
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Belkin / news.ru / Global Look Press

В Саратовской области учительницу уволили из-за поставленного ею к 9 Мая спектакля. Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо».

По его данным, поводом к этому стала сцена допроса главного героя постановки. По сценарию его проводит немецкая девушка-переводчик. Внимание местных чиновников привлекла часть ее сценического костюма, а именно свастика.

Из-за постановки учительницу вызвали к руководству и подвергли критике. Муж россиянки — ветеран боевых действий.

Ранее жителю Москвы выписали 11 штрафов за публикации в сети. Мужчина публиковал экстремистские материалы с 2022 года, в том числе — изображение свастики.

ЖЗЛ
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