В России учительницу уволили из-за поставленного ею к 9 Мая спектакля

В Саратове учительницу уволили, обвинив в пропаганде нацизма перед 9 Мая

В Саратовской области учительницу уволили из-за поставленного ею к 9 Мая спектакля. Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо».

По его данным, поводом к этому стала сцена допроса главного героя постановки. По сценарию его проводит немецкая девушка-переводчик. Внимание местных чиновников привлекла часть ее сценического костюма, а именно свастика.

Из-за постановки учительницу вызвали к руководству и подвергли критике. Муж россиянки — ветеран боевых действий.

Ранее жителю Москвы выписали 11 штрафов за публикации в сети. Мужчина публиковал экстремистские материалы с 2022 года, в том числе — изображение свастики.