Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:11, 15 мая 2025Россия

В российском городе запретили продажу алкоголя из-за исламского форума

В Казани ввели запрет на продажу алкоголя на время исламского форума
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Казани ввели запрет на продажу алкоголя на время исламского форума. Внимание на появившуюся на одном из магазинов вывеску обратил внимание Telegram-канал «Zlawers. Русские юристы».

На фотографии видно вывеску, которая информирует о запрете продажи спиртосодержащей продукции с 13 по 18 мая. «В связи с проведением исламского форума», — указал автор вывески.

Ниже размещено постановление властей республики. Сведений о его достоверности не приводится, однако на копии документа видна круглая печать и указано авторство премьер-министра республики Алексея Песошина.

Ранее в Минздраве России положительно оценили эффект от мер, направленных на ограничение продажи алкоголя. Глава министерства Михаил Мурашко отметил снижение смертности в тех регионах, где такие были введены.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский не станет участвовать в переговорах с Россией

    Российский фигурист-чемпион пожаловался на завышенные оценки на Гран-при страны

    Зеленский выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций

    В России изъяли миллионы литров нелегального алкоголя

    Мэр Новочеркасска оказался в СИЗО по уголовному делу

    В российском городе запретили продажу алкоголя из-за исламского форума

    Эрдоган раскрыл детали переговоров с Зеленским

    В России признали нежелательной организацию из Эстонии за поддержку идеи ЛГБТ

    Зеленский назвал главный вопрос переговоров в Стамбуле

    Зеленский подтвердил отправку делегации на переговоры в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости