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04:21, 15 мая 2025Мир

В США раскрыли трюк Зеленского в отношении Путина

RS: Зеленский пошел на трюк с приглашением Путина на переговоры из-за Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского лидера Владимира Путина на переговоры в Стамбул для того, чтобы добиться благосклонности со стороны президента США Дональда Трампа. Данный «трюк» Зеленского раскрыл журнал Responsible Statecraft (RS).

«Очень редко бывает, чтобы реальный прогресс в мирных переговорах достигался на встречах между самими лидерами, и у россиян есть некоторые основания считать это не серьезным предложением, а маневром или трюком, чтобы получить благосклонность Трампа», — указано в сообщении.

В статье также подчеркивается, что в начале года украинские власти полностью отвергали мысль о переговорах с представителями Москвы, требуя вывода российских войск с Украины.

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предрек исход переговоров для Зеленского. «Очевидно, что все условия приходится принимать. Не с чем ему туда ехать», — сказал он.

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