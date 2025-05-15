Во Франции рассказали о нежелании Трампа видеть Зеленского на саммите НАТО

Филиппо: Трамп дал понять, что не хочет видеть Зеленского на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не желает видеть украинского лидера Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, который пройдет в июне этого года. Об этом на своей странице в социальной сети X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп дал понять, что не хочет участия Зеленского на следующем саммите НАТО в Нидерландах в конце июня!» — рассказал он.

По словам французского политика, президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники в панике из-за этого решения. В свою очередь он отметил, что считает такой шаг американского лидера мудрым и помогающим достижению мира.

Ранее стало известно, что Зеленского не пригласят на июньский саммит НАТО в Гааге. Отмечается, что это связано с опасениями возникновения разногласий внутри альянса на фоне возможной напряженности с Трампом.