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12:15, 15 мая 2025Мир

Во Франции рассказали о нежелании Трампа видеть Зеленского на саммите НАТО

Филиппо: Трамп дал понять, что не хочет видеть Зеленского на саммите НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не желает видеть украинского лидера Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, который пройдет в июне этого года. Об этом на своей странице в социальной сети X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп дал понять, что не хочет участия Зеленского на следующем саммите НАТО в Нидерландах в конце июня!» — рассказал он.

По словам французского политика, президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники в панике из-за этого решения. В свою очередь он отметил, что считает такой шаг американского лидера мудрым и помогающим достижению мира.

Ранее стало известно, что Зеленского не пригласят на июньский саммит НАТО в Гааге. Отмечается, что это связано с опасениями возникновения разногласий внутри альянса на фоне возможной напряженности с Трампом.

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