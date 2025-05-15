Водитель грузовика погиб при атаке БПЛА ВСУ

Губернатор Гладков: Водитель грузовика погиб при атаке беспилотника ВСУ

В Вейделевском районе при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб водитель грузовика. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Зенино — Вейделевка беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал Гладков.

Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов Белгородской области перед переговорами в Стамбуле.