ВСУ замаскировали мины под грибы

Глава Кременского муниципального округа ЛНР Третьяков рассказал о минах-грибах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении применяют мины, замаскированные под грибы. Об этом сообщил глава администрации Кременского муниципального округа в Луганской народной республике (ЛНР) Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

«В Администрацию округа поступила информация о том, что противник при отступлении применяет гриб мины в лесополосах и лесистой местности. Эти устройства могут выглядеть как обычные предметы, но на самом деле представляют собой серьезную угрозу», — рассказал он.

Третьяков призвал не прикасаться к таким предметам, быть бдительными. Он также рекомендовал воздержаться от посещения лесов и лесополос.

Ранее украинские спецслужбы передали россиянину взрывчатку в детской игрушке. Получивший необычным способом компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) житель ЛНР был задержан по статье о госизмене.