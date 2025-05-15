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14:03, 15 мая 2025Бывший СССР

ВСУ замаскировали мины под грибы

Глава Кременского муниципального округа ЛНР Третьяков рассказал о минах-грибах
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Konopatov Yuri / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении применяют мины, замаскированные под грибы. Об этом сообщил глава администрации Кременского муниципального округа в Луганской народной республике (ЛНР) Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

«В Администрацию округа поступила информация о том, что противник при отступлении применяет гриб мины в лесополосах и лесистой местности. Эти устройства могут выглядеть как обычные предметы, но на самом деле представляют собой серьезную угрозу», — рассказал он.

Третьяков призвал не прикасаться к таким предметам, быть бдительными. Он также рекомендовал воздержаться от посещения лесов и лесополос.

Ранее украинские спецслужбы передали россиянину взрывчатку в детской игрушке. Получивший необычным способом компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) житель ЛНР был задержан по статье о госизмене.

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