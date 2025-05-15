Вышедшая из бара Prosecco россиянка ударила полицейского букетом роз и попала в колонию

Суд приговорил к 4 годам петербурженку, ударившую полицейского букетом роз

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы местную жительницу Ксению Солдатову, ударившую полицейского букетом роз. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимая признана виновной по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

Из материалов уголовного дела следует, что 8 декабря 2024 года Солдатова с подругой отдыхали в баре Prosecco. Ночью они вышли оттуда, чтобы разъехаться по домам. По словам Солдатовой, она искала такси, но подруга падала, и она ей сказала: «Дорогая, соберись, рядом мусора». В этот момент к ним подошли двое сотрудников полиции. Один из них любезно держал падавшую подружку, а его коллега попросил Солдатову представиться, но она отказалась, и тогда их обеих увезли в отдел внутренних дел.

В дежурной части Ксения, возражая против привлечения к административной ответственности, ударила полицейского по голове букетом роз. Ему были причинены физическая боль, нравственные страдания и телесные повреждения в виде закрытой тупой травмы скуло-глазничной области, ушиба мягких тканей и ссадины, которые расцениваются как легкий вред здоровью.

Солдатова вину не признала и считает, действия сотрудников полиции неправомерными.

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