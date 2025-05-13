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16:01, 13 мая 2025Силовые структуры

Суд провозгласил приговор генералу таможенной службы России за пьяную драку в отеле

Генерал ФТС Завгородний получил 6 месяцев за пьяный дебош в отеле Калининграда
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ленинградский районный суд Калининграда провозгласил приговор генерал-лейтенанту Федеральной таможенной службы (ФТС) России Олегу Завгороднему, который ночью 2 февраля 2024 года устроил пьяный дебош в отеле во время командировки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Калининградского облсуда.

Подсудимый был признан виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»). Ему назначено наказание в виде шести месяцев в колонии-поселения. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Из приговора следует, что ночью постояльцы отеля на улице Сергеева сообщили администратору о лежащем на полу коридора 7 этажа мужчине, который мешает людям пройти в свои номера. Им был командированный генерал ФТС. Охранник поднялся к нему и предложил свою помощь, однако пьяный стал душить его. Тот по рации позвал на помощь напарника. Вместе они повалили гостя на пол и вызвали сотрудников Росгвардии.

Прибывшие силовики решили увезти разбушевавшегося генерала в отдел полиции для составления административного протокола. Однако Завгородний нанес одному из них несколько ударов ногами в голову и тело, после чего его скрутили и доставили в полицию. Но и там генерал не успокоился, попытавшись пнуть сотрудника правоохранительных органов, а затем все-таки ударил его плечом в грудь.

На суде Завгородний вину не признал, объясняя проявленную им агрессию своим несогласием с действиями сотрудников Росгвардии. Тем не менее он принес извинения потерпевшим и возместил им моральный вред. Суд принял во внимание наличие у него государственных и ведомственных наград.

Завгородний занимал должность начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС, когда устроил пьяный дебош во время командировки в Калининград. Спустя несколько дней он подал заявление об уходе из ведомства по собственному желанию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против генерала уголовное дело.

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