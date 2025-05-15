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07:30, 15 мая 2025Мир

Ядовитое облако накрыло испанский город

Ядовитое облако накрыло испанский город Алькала-де-Гуадаира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Manez / Reuters

Ядовитое облако накрыло испанский город Алькала-де-Гуадаира, в котором проживают около 77 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Это произошло после ЧП на местном химзаводе, производящем растворители. Там раздался взрыв, после которого начался пожар. Работники безуспешно пытались ликвидировать возгорание своими силами, после чего их эвакуировали.

Сейчас черное облако видно в 80 километрах от места аварии. Власти рекомендовали жителям закрыть окна и не выходить на улицу. Информации о пострадавших не поступало.

В марте в немецком городе Ганновере произошел взрыв на заводе по производству шин. Тогда несколько человек получили легкие ранения.

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