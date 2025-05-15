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19:39, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Зеленского обвинили в попытках разыграть комедию для Трампа

TAC: Зеленский, вероятно, разыгрывает комедию на переговорах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, проявляет неискренность в ходе попыток мирного урегулирования конфликта. В попытках притворства украинского лидера обвинил обозреватель американского журнала The American Conservative (TAC).

Как отмечается в статье, ранее Киев отвергал идею мирных переговоров с Москвой. Позиция Зеленского в этом вопросе изменилась только после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, который начал критиковать Украину, заметили в TAC.

«Однако даже сейчас украинский президент, возможно, лишь разыгрывает комедию в надежде, что разочарованный лидер США направит свой гнев в сторону Москвы и возобновит помощь США Украине», — добавили в журнале.

Ранее сообщалось, что в TAC заявили о решающей роли президента России Владимира Путина в урегулировании украинского конфликта. В издании отметили, что только российский глава решает, какое количество условий по Украине будет чрезмерным.

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