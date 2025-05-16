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21:05, 16 мая 2025Ценности

58-летняя Холли Берри вышла на публику в боди с глубоким декольте

Актриса Холли Берри пришла на вечеринку в черном боди с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kristy Sparow / Getty Images

Американская актриса Холли Берри в откровенном наряде посетила вечеринку Nespresso x Brut в рамках Каннского фестиваля. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

58-летняя знаменитость вышла на публику в черном кружевном боди с глубоким вырезом, частично оголяющем грудь. Помимо этого, она надела костюм, состоящий из прямой юбки длины миди и пиджака. Образ завершили классические туфли-лодочки на высоких каблуках и кожаная сумка Chanel.

Ранее в мае Холли Берри столкнулась с неудобствами в Каннах из-за нового дресс-кода. Знаменитость вышла на ковровую дорожку в черно-белом полосатом платье в пол без декольте и разрезов.

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