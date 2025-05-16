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10:53, 16 мая 2025Ценности

58-летняя Сальма Хайек снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @Salmahayek

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя звезда фильмов «Фрида» и «От заката до рассвета» продемонстрировала фигуру в плавках, прикрыв руками обнаженную грудь. При этом она распустила влажные от воды волосы и надела крупный кулон с голубым камнем. На кадрах видно, что знаменитость позировала в бассейне на фоне гор.

Ранее в мае Сальма Хайек в трусах снялась для журнала. Она примерила несколько бикини, в том числе с принтом в виде шкуры зебры, и надела полупрозрачное черное макси-платье.

Вот это да!
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