Чиновники лишили льгот детей российского участника СВО

В Салехарде чиновники отказали в льготах детям участника СВО

В Салехарде чиновники отказали в льготах детям участника специальной военной операции (СВО) на Украине из-за бюрократических формальностей. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

По данным ведомства, российского военнослужащего лишили возможности получить электронные сертификаты на обеспечение двоих детей школьной и спортивной формой, обувью и канцелярскими принадлежностями.

В департаменте по труду и социальной защите населения администрации города мужчина получил отказ по причине «несоответствия представленных документов предъявляемым требованиям».

Выяснилось, что россиянин принимал участие в СВО в качестве добровольца и не имел удостоверения установленного образца. В итоге дело дошло до суда, который обязал чиновников выдать гражданину положенные по закону электронные сертификаты.

Ранее в Санкт-Петербурге чиновники лишили коммунальных льгот семью бойца СВО. Решение обосновали задолженностью по взносам на капремонт, которая на тот момент уже была погашена.