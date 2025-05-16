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07:34, 16 мая 2025Силовые структуры

Доставленный в отдел россиянин избил полицейского и сбежал из участка

В Амурской области пойдет под суд избивший полицейского в отделе россиянин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Амурской области предстанет перед судом 35-летний мужчина, обвиняемый в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 февраля в поселке Мухинский полицейские заметили мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. После того как нарушителя спокойствия доставили в отдел, он начал вести себя агрессивно. В какой-то момент он оттолкнул от себя одного из сотрудников, а когда тот упал, нанес два сильных удара кулаком в лицо. Воспользовавшись моментом, задержанный сбежал.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что полицейский решил наказать дебоширившего в самолете россиянина и стал фигурантом дела.

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