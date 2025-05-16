Еще один беспилотник сбит над Белгородской областью

Минобороны: Беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Он был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 14:00 мск, отметили в министерстве.

Речь идет о летательном аппарате самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие беспилотники характеризуются большой ударной мощью и способностью преодолевать значительные расстояния. За сорок минут до публикации Минобороны проинформировало об уничтожении над Белгородской областью еще одного дрона.

Ранее 16 мая украинский дрон атаковал еще один приграничный регион — Курскую область. Это произошло на фоне старта переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Беспилотник также был сбит.