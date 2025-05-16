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14:54, 16 мая 2025Россия

Над российским регионом заметили украинский БПЛА

Минобороны России: Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Над Белгородской областью заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали около 13:15 по московскому времени. БПЛА самолетного типа удалось уничтожить.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки противника в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон-камикадзе неизвестной модели на курском направлении. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», противник стремится развить подобную технологию для усложнения работы российской ПВО.

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