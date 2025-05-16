Гладков сообщил о смерти жителя Белгородской области в результате атаки дрона

Житель Белгородской области не выжил после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, беспилотник целенаправленно атаковал россиянина, ехавшего на велосипеде. Это произошло в Шебекинском городском округе, уточнил губернатор.
Гладков выразил соболезнования близким мужчины в связи со случившимся.
Незадолго до этого губернатор сообщил еще об одном мирном жителе, который пострадал от беспилотника ВСУ. В Борисовском районе дрон ударил по припаркованному на территории неназванного коммерческого объекта автомобилю. Пострадавшего мужчину госпитализировали.