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18:42, 16 мая 2025Россия

Гладков сообщил о смерти жителя Белгородской области в результате атаки дрона

Гладков сообщил о смерти жителя Белгородской области из-за дрона ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-ĸанал «Настоящий Гладков»

Житель Белгородской области не выжил после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, беспилотник целенаправленно атаковал россиянина, ехавшего на велосипеде. Это произошло в Шебекинском городском округе, уточнил губернатор.

Гладков выразил соболезнования близким мужчины в связи со случившимся.

Незадолго до этого губернатор сообщил еще об одном мирном жителе, который пострадал от беспилотника ВСУ. В Борисовском районе дрон ударил по припаркованному на территории неназванного коммерческого объекта автомобилю. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

ЖЗЛ
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