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17:48, 16 мая 2025Россия

Мирный житель пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в российском регионе

Гладков сообщил о пострадавшем при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мирный житель пострадал из-за удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Атака произошла в поселке Борисовка Борисовского района. Там украинский беспилотник ударил по автомобилю, который находился на стоянке коммерческого объекта.

«В результате удара мужчина получил баротравму. Бригада СМП доставила его в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник, добавив, что повреждения получили две легковых машины.

В ночь на 16 мая ВСУ выпустили по России более шести десятков беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 43 — удалось перехватить над Черным морем. Еще 21 беспилотник сбили над Крымом, один — над Белгородской областью.

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