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13:15, 16 мая 2025Культура

Хаматову назвали предательницей после ее слов о желании вернуться в Россию

Актер Сергей Никоненко признался, что ему противна Чулпан Хаматова
Ольга Коровина
Сергей Никоненко

Сергей Никоненко. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что ему противна уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова. Его слова приводит aif.ru.

Актер отметил, что хорошо относился к коллеге по цеху много лет назад. Их связывает работа над фильмом «Время танцора», который вышел в 1997 году и стал для артистки дебютной картиной.

«Сама себя испачкала. Что сгубило ее, какое влияние, кому она поверила?» — задался вопросами спикер. По его словам, Хаматовой уже не удастся «отмыться от грязи». Никоненко также назвал уехавшую россиянку предательницей. «Противна она мне. Предателей у нас не любят», — подчеркнул актер.

14 мая Хаматова заявила, что скучает по Москве. Она рассказала, что испытала чувство ностальгии, увидев в аэропорту рейс до столицы. Актриса уточнила, что вернулась бы в Россию, если бы у нее не было троих детей.

На это отреагировала актриса Яна Поплавская. Она призналась, что слова Чулпан Хаматовой вызывают у нее брезгливость.

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