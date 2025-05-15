Хаматовой припомнили сбор средств для ВСУ после слов о возможном возвращении в Россию

Яна Поплавская: Желание Хаматовой вернуться в Россию вызывает брезгливость

Актриса Яна Поплавская ответила на высказывание своей коллеги Чулпан Хаматовой о желании вернуться в Россию. Ее слова приводит aif.ru.

«Есть брезгливость. У меня сразу возникает картинка, как Хаматова стоит на митинге, поливает Россию и собирает деньги для ВСУ», — заявила Поплавская.

Артистка отметила, что отъезд Хаматовой не отразился на российской киноиндустрии и театральных постановках. «Зачем она тут нужна? Вы заметили какую-то потерю?» — добавила она.

После начала специальной военной операции (СВО) Хаматова отправилась в Латвию, где высказывалась в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2024 году сообщалось, что актриса дала мини-спектакль, все средства от которого обещала перечислить на помощь украинцам.

14 мая Хаматова заявила, что скучает по Москве. Актриса рассказала, что испытала чувство ностальгии, увидев в аэропорту рейс до столицы. Она уточнила, что вернулась бы в Россию, если бы у нее не было троих детей.