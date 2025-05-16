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11:26, 16 мая 2025Из жизни

Из стены средневековой церкви выпали 12 замурованных скелетов

В Португалии в обрушившейся церковной стене оказались спрятаны 12 скелетов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nenadmil / Shutterstock / Fotodom  

В Португалии на месте обрушившейся стены средневековой церкви нашли 12 скелетов. Об этом сообщает Popular Mechanics.

После затяжного периода дождей обрушилась стена церкви XV века Igreja Matriz de Portimão, расположенной на самой высокой точке города Портиман. Когда рабочие прибыли туда для оценки ущерба, они наткнулись на спрятанные под камнями человеческие кости. На место пригласили археологов.

По предварительным оценкам, из стены выпало около 12 скелетов, которые были замурованы. Раньше территории церквей часто использовались в качестве мест захоронения. С этой целью могла использоваться и обрушившаяся стена, которая раньше ограждала церковный двор.

Археологи не исключают, что им удастся обнаружить еще что-то интересное. Найденные останки датируются XVI-XIX веками. Специалисты считают, что одно и то же место использовалось для погребения неоднократно в разные периоды. Теперь исследователям предстоит проанализировать скелеты, чтобы установить пол, возраст и возможные болезни умерших.

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