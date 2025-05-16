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12:02, 16 мая 2025Силовые структуры

Избивших экс-хоккеиста системы СКА задержали

В Петербурге задержали юношей, избивших экс-хоккеиста системы СКА Малышева
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали четырех юношей, избивших бывшего хоккеиста системы СКА Василия Малышева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, задержанным от 16 до 24 лет. В ходе обысков в доме одного из них нашли два гражданских пистолета — их отправили на экспертизу. Выстрелившего спортсмену из сигнального пистолета в голову передали в следственные органы, остальных — опросили. Отмечается, что ранее возбужденное уголовное дело по статье о хулиганстве переквалифицировали по статье о покушении на расправу.

Вечером 6 мая Малышеву назначил встречу человек, который должен был ему денег. Однако на месте экс-спортсмен увидел группу лиц. «Они начинают мне говорить, что этот человек мне ничего не должен. Я посмеялся над этим. Кто-то мне выкрикнул: "Че ты лыбишься?" Обозвал меня как-то. Я ему сказал: "Рот закрой свой", — и понеслась. Мутузили, мутузили, потом выстрелили из сигнальной ракетницы вплотную в голову», — рассказал он, добавив, что также у него украли телефон. Малышев был доставлен в больницу с сильными ожогами, сотрясением и дырой от пули.

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