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12:31, 16 мая 2025Бывший СССР

Киев на переговорах в Стамбуле попросит о встрече Путина с Зеленским

Reuters: Киев на переговорах в Стамбуле попросит о встрече Путина с Зеленским
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Киев в ходе предстоящих переговоров с Москвой попросит организовать встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Как следует из сообщения агентства, источник из украинских дипломатических кругов рассказал, что Киев в ходе переговоров попробует предложить России устроить двустороннюю встречу лидеров двух стран. Какой может быть повестка встречи, не уточняется.

16 мая в столице Турции пройдут первые после 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева. Российскую переговорную команду возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую делегацию — министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее в офисе Зеленского рассказали о панике перед переговорами. Отмечалось, что в Киеве вызывает напряженность позиция США, которая расходится с дипломатической линией Европы и допускает возможность уступок для России.

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