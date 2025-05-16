В офисе Зеленского рассказали о панике перед переговорами

Spiegel: В офисе Зеленского началась паника перед переговорами

Из-за неопределенности условий переговоров Москвы и Киева в Стамбуле в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского начала нарастать паника перед дипломатическим контактом с Россией. Об этом со ссылкой на неназванного советника ОП сообщает издание Spiegel.

«Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

В издании отметили, что в Киеве вызывает напряженность позиция США, которая расходится с дипломатической линией Европы и допускает возможность уступок для России.

16 мая в столице Турции пройдут первые после 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева. Российскую переговорную команду возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую делегацию — министр обороны Украины Рустам Умеров.