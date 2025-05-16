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17:12, 16 мая 2025Ценности

Косметолог высказалась об изменившейся внешности Светланы Ходченковой

Косметолог Анна Красота: Светлана Ходченкова могла сделать контурную пластику
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Врач-косметолог Анна Красота высказалась об изменившейся внешности российской актрисы Светланы Ходченковой. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт отметила, что, по сравнению со старыми фото у 42-летней звезды по-другому выглядят линии скул, подбородка и нижней челюсти. Специалист предположила, что актриса могла сделать контурную пластику. Кроме того, по мнению медика, артистка могла аккуратно скорректировать нос и исправить прикус.

«Возможно, актриса довольно рано начала поддерживать свою внешность с командой грамотных профессионалов и поэтому за 10-15 лет прошла 3-4 комплексных этапа: немного контурной пластики, небольшая коррекция уха и носа, ортодонтия и, вероятно, регулярные поддерживающие процедуры — массажи, уходы, легкие инъекции», — предположила собеседница издания.

Ранее в мае врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог Кристина Пришвина назвала возможные причины изменений во внешности 64-летней российской телеведущей Екатерины Андреевой.

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