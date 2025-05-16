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19:51, 16 мая 2025Экономика

Россиян предупредили о геомагнитных возмущениях

ИКИ и ИСЗФ РАН: 17-18 мая ожидается ухудшение геомагнитной обстановки
Виктория Клабукова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В предстоящие выходные геомагнитная обстановка на Земле ухудшится. Об этом говорят прогнозы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Солнечный ветер 17-18 мая обещает быть сильным. За пару дней его скорость, по предварительным расчетам, разовьется в полтора раза — с 400 километров в секунду до 600-700 километров, что поспособствует геомагнитным возмущениям. Колебания магнитосферы, как ожидается, достигнут второго-третьего уровня (G2-G3) по пятибалльной шкале. Вероятность бурь в ближайшие дни, как предполагают ученые, составляет 30-40 процентов. В целом такая геомагнитная обстановка затянется на 4-5 дней.

К геомагнитным волнениям привела недавняя мощная солнечная вспышка мощностью Х1.2. Она продлилась 19 минут. Как отмечается, выброс вспышечной энергии, произошедший за 13-14 мая, стал крупнейшим в этом году.

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