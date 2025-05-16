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08:50, 16 мая 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о сковывании группировки ВСУ на двуреченском плацдарме

Марочко: Бойцы ВС России сковывают ВСУ на двуреченском плацдарме
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сковывают украинскую группировку войск на двуреченском плацдарме. Об этом написал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В результате направленных ударов и продвижения наших войск усилено давление на украинскую группировку, находящуюся в населенных пунктах Бологовка и Строевка. Юго-западнее населенного пункта Тополи и северо-западнее Каменки наши бойцы заняли более выгодные рубежи», — написал Марочко.

По его словам, эти навязанные украинскому командованию боевые действия сковывают группировку Вооруженных сих Украины (ВСУ), которая могла бы быть отправлена на другие участки фронта.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ сложно обороняться у Петровского в ЛНР из-за продвижения российских сил. ВС России, по его словам, продвигаются на участке фронта шириной более трех километров.

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