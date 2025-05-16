Минюст признал иноагентами двух журналисток и блогера

Минюст внес в реестр иноагентов журналисток Лученко и Зудиеву

Минюст России признал иностранными агентами двух журналисток — Ксению Лученко и Лутфие Зудиеву — и блогера Дмитрия Пуркина, известного в сети как Дед Архимед. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, Лученко распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, формировала негативный образ Российской армии, а также выступала против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, журналистка принимала участие в материалах иностранных агентов и нежелательных организаций.

Внесенная в реестр Зудиева получала поддержку из иностранных источников и взаимодействовала с иностранными организациями, уточняет Минюст. Она также участвовала в распространении материалов иностранных агентов и делилась недостоверной информации о решениях властей России.

Блогер Пуркин же, сообщает ведомство, выступал против спецоперации на Украине, создавал и распространял материалы иностранных агентов и формировал негативной образ Вооруженных сил РФ. По данным Минюста, Пуркин живет за пределами России.

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Никиту Смагина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По данным ведомства, Смагин распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.