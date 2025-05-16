Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:15, 16 мая 2025Интернет и СМИ

Минюст признал иноагентами двух журналисток и блогера

Минюст внес в реестр иноагентов журналисток Лученко и Зудиеву
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России признал иностранными агентами двух журналисток — Ксению Лученко и Лутфие Зудиеву — и блогера Дмитрия Пуркина, известного в сети как Дед Архимед. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, Лученко распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, формировала негативный образ Российской армии, а также выступала против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, журналистка принимала участие в материалах иностранных агентов и нежелательных организаций.

Внесенная в реестр Зудиева получала поддержку из иностранных источников и взаимодействовала с иностранными организациями, уточняет Минюст. Она также участвовала в распространении материалов иностранных агентов и делилась недостоверной информации о решениях властей России.

Блогер Пуркин же, сообщает ведомство, выступал против спецоперации на Украине, создавал и распространял материалы иностранных агентов и формировал негативной образ Вооруженных сил РФ. По данным Минюста, Пуркин живет за пределами России.

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Никиту Смагина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По данным ведомства, Смагин распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Мирный житель пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в российском регионе

    В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

    Глава Минобороны Польши раскрыл главный страх Запада

    Пробуждение семьи гималайских медведей после зимы сняли на видео в заповеднике Приморья

    В МИД оценили результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

    В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

    Подростка выносили на руках после массовой драки в российском городе

    Раскрыто самое дорогое время для пересадки волос в Турции

    Раскрыта угроза Мединского на переговорах в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости