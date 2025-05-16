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13:07, 16 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о ряде требований России по переговорам

Reuters: Россия требует переговоры с Украиной без представителей США и Турции
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия требует проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине без представителей других стран. Об этом заявил украинский дипломатический источник, передает Reuters.

Уточняется, что речь идет об участии в переговорах Турции и США.

16 мая в Стамбуле прошли переговоры делегаций США, Турции и Украины. Встреча проводилась в президентском офисе Долмабахче, Киев на ней представлял министр обороны Рустем Умеров.

Также сообщалось, что делегации США и России встретятся в Стамбуле перед переговорами с Украиной. Место проведения переговоров не раскрывалось.

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