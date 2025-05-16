На Украине заявили о ряде требований России по переговорам

Россия требует проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине без представителей других стран. Об этом заявил украинский дипломатический источник, передает Reuters.
Уточняется, что речь идет об участии в переговорах Турции и США.
16 мая в Стамбуле прошли переговоры делегаций США, Турции и Украины. Встреча проводилась в президентском офисе Долмабахче, Киев на ней представлял министр обороны Рустем Умеров.
Также сообщалось, что делегации США и России встретятся в Стамбуле перед переговорами с Украиной. Место проведения переговоров не раскрывалось.