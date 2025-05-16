На Украине заявили о возвращении почти тысячи тел бойцов ВСУ

На Украине сообщили о возвращении тел 909 бойцов ВСУ

В Киеве заявили о возвращении 909 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными республики в Telegram.

Уточняется, что украинские военнослужащие, чьи тела были переданы Киеву, сражались в том числе на покровском, кураховском, сумском, харьковском и запорожском направлениях. В их возвращении принимали участие ВСУ, Служба безопасности Украины (СБУ), МВД страны и Верховная Рада.

«Выражаем благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста (МККК)», — добавили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Украины.

18 апреля стало известно о передаче Россией тел украинских военнослужащих. Сообщалось, что на Украину вернули более 900 тел бойцов ВСУ.