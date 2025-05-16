The Times: Переговоры в Стамбуле прошли лучше, чем ожидалось

Переговоры в Стамбуле прошли «лучше, чем ожидалось», заявил изданию The Times старший политолог американского аналитического центра Rand Сэмюэл Шарап.

Издание отмечает, что, хотя конкретных результатов на переговорах стороны не достигли, многие аналитики говорят, что все могло бы закончиться гораздо хуже.

«Крупнейший обмен военнопленными и договоренность продолжить обсуждение условий прекращения огня — я бы счел это результатом лучше, чем ожидалось для первых прямых переговоров за три года», — отметил Шарап.

По его словам, стороны показали, что могут вести диалог без посредничества. Более того, член украинской делегации на пресс-конференции указал на «предварительный успех» мирных переговоров.

Переговоры представителей двух стран начались 16 мая в 13:35 по московскому времени и длились более часа. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.