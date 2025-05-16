На Западе указали на находящиеся в руках Путина все карты в конфликте на Украине

Bloomberg: Путин держит все карты в руках в конфликте на Украине

У президента России Владимира Путина находятся в руках все карты в конфликте на Украине, об этом заявил колумнист Bloomberg Макс Гастингс.

«Путин по-прежнему держит все карты на руках в Украине, и у него нет причин сдаваться. Неудивительно, что (президент Украины Владимир) Зеленский плохо спит», — отметил западный журналист.

По его словам, в случае прекращения поставок вооружений из США Киев продержится не более четырех месяцев, у него закончатся основные боеприпасы, в первую очередь артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Гастингс указал, что Европа не сможет компенсировать нехватку оружия, и если американский лидер Дональд Трамп прекратит военную помощь, «Украина обречена».

Журналист также рассказал, что страна с трудом набирает пополнение для отправки на фронт, многие молодые люди уехали за границу и не планируют возвращаться домой.

Ранее агентство Bloomberg писало, что украинцы «наверняка почувствовали всплеск тревоги, услышав последнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу».

