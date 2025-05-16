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13:06, 16 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе сообщили о панике на Украине из-за слов Трампа о возможных переговорах с Путиным

Bloomberg: Украина почувствовала тревогу после слов о переговорах с Путиным
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина почувствовала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о возможных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написало издание Bloomberg.

«Украинцы наверняка почувствовали всплеск тревоги, услышав последнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — сказано в статье.

Также журналисты издания отметили, что в случае, если переговоры состоятся, Трамп может пойти на любые меры, чтобы лично объявить о том, что сделка была заключена.

Ранее издание Independent сделало прогноз по переговорам России и Украины в Стамбуле. Как отметило издание, переговоры России и Украины в Стамбуле могут поспособствовать прогрессу по урегулированию конфликта.

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