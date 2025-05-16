На Западе узнали о потере Украиной сотен миллионов долларов на покупке вооружений

FT: Киев потерял сотни миллионов долларов, закупая оружие у ненадежных продавцов

Власти Украины потеряли сотни миллионов долларов, закупая вооружение у ненадежных продавцов. Такой вывод сделала британская газета Financial Times (FT) по результатам своего расследования, оснвоанного на утечке данных из украинских правительственных документов, а также на интервью с чиновниками, которые занимаются закупками, детективами и торговцами оружием.

В статье указано, что Киев пытался закупать вооружения у третьих лиц и сомнительных поставщиков, что обернулось утратой сотен миллионов долларов за три года.

В отдельных ситуациях киевские власти выплачивали малоизвестным компаниям крупный задаток, однако они так и не поставили вооружения или их компоненты по заказу. Также по данным собеседников издания, зачастую оружие покупалось по экстренно завышенным ценам из-за того, что на него резко увеличивался спрос. При этом в результате оно оказывалось непригодным для эксплуатации.

Ранее выяснилось, что через неделю после начала второго срока президентства в США Дональда Трампа глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки оружия Украине, не уведомив об этом американского лидера. Были отменены 11 рейсов, груженых артиллерийскими снарядами и другим оружием.