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16:27, 16 мая 2025Силовые структуры

Наемнику из Австралии вынесли приговор за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

В ЛНР осудили на 13 лет наемника из Австралии за боевые действия на стороне ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Луганской народной республике суд приговорил к 13 годам лишения свободы 33-летнего наемника из Австралии Дженкинса Оскара Чарльза Агустуса за боевые действия на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он признан виновным по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в феврале 2024 года Дженкинс приехал на Украину, его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием. После прохождения обучения он принял участие в боевых действиях против российских войск и мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. За свои действия он получал вознаграждение в размере от 600 до 800 тысяч гривен в месяц.

В декабре 2024 года российские военные взяли Дженкинса в плен в ходе боев возле села Макеевка в ЛНР.

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