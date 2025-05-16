Обнаружен неожиданный способ борьбы с гипертонией

JAHA: Потребление бобов, орехов и чечевицы снижает риск развития гипертонии

Регулярное употребление натуральных растительных белков — таких как бобы, орехи и чечевица — может снизить риск развития гипертонии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association.

Авторы проанализировали данные почти 2300 участников, не страдавших от высокого давления на момент начала исследования, и наблюдали за ними до 18 лет. Оказалось, что чем больше растительного белка в рационе, тем ниже риск развития гипертонии: при увеличении потребления на 20 граммов в день риск снижался на 16 процентов.

При этом животные белки, как выяснилось, не оказывали существенного влияния на давление. Однако ученые подчеркивают, что речь идет именно о минимально обработанных продуктах — натуральных орехах, бобовых, сое. Расширение ассортимента растительных белков за счет более обработанных альтернатив, наоборот, может ухудшить показатели давления.

Авторы напоминают: при выборе растительных белков важно обращать внимание не только на их происхождение, но и на степень переработки. Простые продукты вроде тофу и чечевицы полезнее, чем мясные альтернативы с добавками и высоким содержанием соли.

В мае 2025 года ученые уже называли продукты, понижающие давление. Оказалось, что регулярное употребление чая, темного шоколада, яблок и винограда может благотворно влиять на артериальное давление.