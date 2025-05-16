Одна арабская республика задумала отказаться от печати национальной валюты в России

Reuters: Сирия задумала отказаться от печати национальной валюты в России

Сирия задумала отказаться от печати национальной валюты в России. О желании властей арабской республики сообщает Reuters.

Сирия собирается изменить дизайн банкнот и убрать с них портрет бывшего лидера страны Башара Асада. После этого печатать деньги будут в Германии или ОАЭ. Свою готовность сотрудничать с властями выразили немецкие государственная фирма Bundesdruckerei и частная компания Giesecke+Devrient.

В России сирийские деньги печатались с 2012 года. Этим процессом занималась дочерняя компания австрийского центрального банка. Сотрудничество прекратилось, когда Евросоюз наложил на Сирию санкции из-за противостояния режима Асада и оппозиции.

В октябре 2024 года финансовые власти Аргентины решили, что стране пока не нужны новые банкноты номиналом 1000 и 2000 песо. Центробанк разорвал контракт с местным монетным двором на печать этих банкнот ввиду их высокой стоимости. Сотрудников монетного двора отправили в вынужденный отпуск.