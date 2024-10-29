Аргентина отказалась печатать собственные деньги

La Nacion: Аргентина перестала печатать банкноты в 1000 и 2000 песо

Финансовые власти Аргентины решили, что стране пока не нужны новые банкноты номиналом 1000 и 2000 песо. Об этом сообщило издание La Nacion.

Центральный банк этой южноамериканской страны разорвал контракт с местным монетным двором на печать этих банкнот, ввиду их высокой стоимости. Сотрудников монетного двора отправили в вынужденный отпуск. Как отметили в аргентинском регуляторе, пока стране хватает уже выпущенных банкнот, а нужны купюры большего номинала.

Ранее власти Аргентины решили ликвидировать Федеральное управление государственных доходов (AFIP), которое занималось сбором налогов. Вместо него было создано Агентство по сборам и таможенному контролю. В итоге, под сокращение попала треть сотрудников. Принятое решение власти обосновали борьбой против ограничения свободы, а также тем, что упраздненное ведомство мешало гражданам распоряжаться своими деньгами.

В свою очередь президент Аргентины Хавьер Милей сравнил себя с героем комиксов — Суперменом. До этого, он заявил о себе, как о Терминаторе явившемся из апокалиптического будущего и пообещал его предотвратить.