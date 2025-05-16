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11:24, 16 мая 2025Наука и техника

Опасные вирусы добрались до Европы

Lancet Planet: В Европе ускорилось распространение лихорадки денге и чикунгунья
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Ученые зафиксировали в Европе ускорение распространения лихорадки денге и чикунгунья. Как показало исследование, опубликованное в The Lancet Planetary Health, с момента появления комара Aedes albopictus (азиатский тигровый комар) до первой вспышки вируса в регионе теперь прошло менее пяти лет — в 1990-х на это уходило более двух десятилетий.

Виноваты не только глобализация и рост туризма, но и климат. Потепление делает европейские города более благоприятной средой для размножения комаров, передающих тропические инфекции. Анализ показал, что при повышении средней летней температуры на 1 градус Цельсия риск вспышки увеличивается на 55 процентов, особенно в городах. Путешественники могут привозить вирусы, таким образом повышая риск начала эпидемии.

Авторы подчеркивают: Европа движется к эндемичности этих заболеваний. С 2007 по 2024 год в ЕС зарегистрировано 66 локальных вспышек денге и чикунгуньи, а число регионов с постоянным присутствием Aedes albopictus выросло до 358. Прогнозы на будущее неблагоприятны — к 2060-м годам частота вспышек может вырасти почти в 5 раз по сравнению с текущим уровнем.

Ученые призывают срочно усиливать меры контроля: развивать мониторинг, внедрять ранние системы оповещения и повышать осведомленность населения о распространении лихорадки.

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