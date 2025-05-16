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12:53, 16 мая 2025Наука и техника

Опровергнуто заблуждение о различиях женщин и мужчин

JRP: Женщины не отличаются от мужчин уровнем самооценки и стрессоустойчивости
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Khamkéo / Unsplash

Женщины и мужчины практически не различаются по уровню базовой самооценки, уверенности в себе и устойчивости к стрессу — такие данные представлены в крупнейшем на сегодня метаанализе, охватившем более 50 тысяч человек из 27 стран. Исследование опубликовано в Journal of Research in Personality.

Ученые изучили так называемые базовые самоустановки — обобщенный психологический показатель, включающий четыре взаимосвязанные черты: самооценку, эмоциональную стабильность, чувство уверенности в своих силах и восприятие контроля над собственной жизнью. Эти качества тесно связаны с профессиональной мотивацией, устойчивостью к выгоранию, удовлетворенностью работой и карьерными успехами.

Авторы проанализировали 145 исследований, проведенных за последние десятилетия, и показали, что общее различие между мужчинами и женщинами по этому показателю статистически значимо, но крайне незначительно. Более того, в странах Азии и Африки оно вообще отсутствует, а в Китае и других странах конфуцианской культуры с течением времени становится все меньше. Сравнительно большие различия фиксировались лишь в некоторых странах Европы, но и там они оставались в пределах очень слабого эффекта.

Авторы подчеркивают: распространенное представление о том, что женщины якобы склонны к заниженной самооценке и неуверенности, не находит подтверждения в данных. Эти стереотипы, скорее всего, преувеличены и могут мешать карьерному продвижению женщин. Исследователи призывают учитывать это при разработке программ оценки персонала, лидерства и профессионального развития.

В мае 2025 года ученые обнаружили неожиданную разницу между мужчинами и женщинами: оказалось, что мужчины чаще и быстрее влюбляются. Согласно исследованию, они признаются в любви раньше и нередко — еще до начала официальных отношений.

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