Власти Москвы объяснили решение не возвращать отопление на время майского похолодания

Департамент ЖКХ Москвы: Возвращение отопления длилось бы дольше похолодания

Повторное включение отопления на время майского похолодания было бы нецелесообразно, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Власти столицы объяснили решение по возвращению отопления в квартиры в беседе с «Лентой.ру».

«Майское похолодание было кратковременным. По прогнозам метеорологов в ближайшее время температура наружного воздуха повысится до комфортных значений. Далее циклон заполнится, наступит новый синоптический процесс. Он придется на вторую половину мая, когда температурный режим придет к климатической норме, в дневные часы воздух будет прогреваться до привычных 17-22 градусов», — поделились в пресс-службе московского Департамента ЖКХ.

Поэтому повторное включение отопления нецелесообразно, так как сам процесс перевода системы теплоснабжения в зимний режим занял бы больше времени, чем длилась погодная аномалия Департамент ЖКХ Москвы

Ранее в Госдуме объяснили, что несмотря на значительное похолодание в ряде регионов отопление в квартирах могут вернуть только при условии среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Запуск работы центральной системы отопления всегда происходит постепенно, подчеркивал депутат Госдумы Александр Аксененко.