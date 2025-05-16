Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:14, 16 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Власти Москвы объяснили решение не возвращать отопление на время майского похолодания

Департамент ЖКХ Москвы: Возвращение отопления длилось бы дольше похолодания
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Повторное включение отопления на время майского похолодания было бы нецелесообразно, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Власти столицы объяснили решение по возвращению отопления в квартиры в беседе с «Лентой.ру».

«Майское похолодание было кратковременным. По прогнозам метеорологов в ближайшее время температура наружного воздуха повысится до комфортных значений. Далее циклон заполнится, наступит новый синоптический процесс. Он придется на вторую половину мая, когда температурный режим придет к климатической норме, в дневные часы воздух будет прогреваться до привычных 17-22 градусов», — поделились в пресс-службе московского Департамента ЖКХ.

Поэтому повторное включение отопления нецелесообразно, так как сам процесс перевода системы теплоснабжения в зимний режим занял бы больше времени, чем длилась погодная аномалия

Департамент ЖКХ Москвы

Ранее в Госдуме объяснили, что несмотря на значительное похолодание в ряде регионов отопление в квартирах могут вернуть только при условии среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Запуск работы центральной системы отопления всегда происходит постепенно, подчеркивал депутат Госдумы Александр Аксененко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Стамбуле начались переговоры России, Украины и Турции

    В России показали первый гоночный гибридный автомобиль

    Корабль «Прогресс МС-31» испытали в безэховой камере

    В Днепре произошли взрывы

    Возненавидевший своего сына-подростка россиянин зарубил его топором и получил приговор

    Появилась информация о новом участнике переговоров России и Украины

    Евросоюз резко нарастил закупки российского газа

    Россиянам назвали неочевидную причину быстрого старения мозга

    ЕС введет новые санкции против «Северных потоков»

    Европейская авиакомпания предложила билеты дешевле 2 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости