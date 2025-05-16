Посольство России: Британия преследует цель сорвать переговоры России и Украины

Великобритания преследует цель подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине, угрожая новыми экономическими ограничениями Москве. Так в посольстве России в Лондоне отреагировали на угрозы со стороны премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, передает РИА Новости.

«Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема?» — задались вопросом в дипломатическом представительстве.

В посольстве также напомнили, что Россия ведет переговоры с Украиной, а не с Великобританией.

Ранее Стармер заявил, что позиция России на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле неприемлем и со стороны Лондона готовится ответ. Выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Стармер сказал, что лидеры «тесно согласовывают» свои ответные меры.