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12:00, 16 мая 2025Силовые структуры

Прорвавшийся в Курскую область на бронетранспортере украинский военный получил срок

Украинский военный Шаповал получил 16 лет колонии за вторжение в Курскую область
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд дал 16 лет лишения свободы военнослужащему 129-й бригады теробороны Украины Сергею Шаповалу за террористическую атаку в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Первые три года украинский военный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что в ночь на 7 ноября 2024 года в составе подразделения Шаповал на бронетранспортере вторгся на российскую территорию и занял наблюдательно-огневую позицию в лесопосадке около Плехово. Следующие несколько недель он блокировал населенный пункт и не давал мирным жителям эвакуироваться. Также военный запугивал людей оружием.

23 ноября Шаповал и еще двое боевиков сдались в плен российским военным.

Ранее сообщалось, что комвзвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорен к 16 годам колонии за преступления в Курской области.

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