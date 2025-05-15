Украинского командира осудили за преступления против жителей Курской области

Комвзвода ВСУ приговорен к 16 годам колонии за преступления в Курской области

Командир взвода 21 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Ястребов приговорен к 16 годам лишения свободы за преступления, совершенные против жителей Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По версии следствия, Ястребов в октябре 2024 года вторгся в Курскую область. Находясь в Глушковском районе, комвзвода запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации и открывал по людям огонь на поражение. Позднее он был взят в плен.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Ястребов приговорен к 16 годам лишения свободы. Уточняется, что первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее суд приговорил украинского военного Антона Фролкина к 15 годам за теракт в Курской области. Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.