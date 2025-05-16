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14:30, 16 мая 2025Забота о себе

Раскрыт малоизвестный симптом рака кожи

Терапевт Мьюир: Расстройство сумеречного зрения может указывать на меланому
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: dean bertoncelj / Shutterstock / Fotodom

Ухудшение зрения и расстройство сумеречного зрения (куриная слепота) являются симптомами меланомы, о которых не знают многие врачи. Малоизвестное проявление рака кожи раскрыл 63-летний врач-терапевт Аластер Мьюир, пишет Daily Mail.

По словам Мьюира, пока он не заболел сам, тоже не догадывался, что меланома способна таким необычным образом влиять на организм. Он рассказал, что в 2018 году удалил бородавку на пятке, которая по результатам биопсии оказалась меланомой. Врач отметил, что в тот раз болезнь отступила, и он был полностью здоров, но спустя три года стал замечать ухудшение зрения в темное время суток.

Мьюир отметил, что сначала врачи подозревали рассеянный склероз, но дальнейшие тесты показали, что на самом деле этот симптом указывал на меланому. Он уточнил, что заболевание называется ретинопатией, его запускает рак, заставляя иммунную систему атаковать глаза. «Когда мне сообщили, что я могу ослепнуть, это потрясло и испугало меня сильнее, чем известие о раке», — признается он.

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Врач добавил, что его основное заболевание прогрессирует, но терапия помогает держать метастазы под контролем. Кроме того, специальные процедуры для очищения крови, позволили ему сохранить зрение.

Ранее американка Эмме Димери рассказала, что врачи поздно диагностировали ей рак кишечника, поскольку недооценили симптомы смертельного заболевания. По ее словам, она обращалась в больницу с жалобами на постоянную усталость и спазмы в животе, но медики не заподозрили рак.

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